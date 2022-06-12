По данным источника, сербский защитник перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Его контракт с "Црвеной Звездой" истекает в конце июня.
Милан Гаич выступает на позиции правого защитника. Он играет за "Црвену Звезду" с 2019 года. Ранее он защищал цвета французского "Бордо" и сербского "ОФК Белград".
В минувшем сезоне Гаич провел 24 матча в чемпионате Сербии, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,8 млн евро. Также на счету Гаича один матч за сборную Сербии.
Источник: "СЭ"
СМИ: ЦСКА подпишет защитника сербской "Црвены Звезды" Гаича
Защитник сербской "Црвены Звезды" Милан Гаич может стать игроком ЦСКА.
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