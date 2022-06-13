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Агент Смольникова: у Игоря есть предложения от хороших клубов РПЛ

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы Игоря Смольникова, рассказал, что его клиент получил предложения от нескольких клубов РПЛ.
Фото: РПЛ
"У Игоря закончился контракт с "Арсеналом", и он уехал домой, в Санкт-Петербург. Могу сказать, что у него есть предложения из хороших клубов РПЛ. А из "Арсенала" мне никто не звонил", - цитирует агента "РБ Спорт".

С лета прошлого года Смольников играет за тульский "Арсенал". В нынешнем сезоне 33-летний защитник провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туляками завершается летом. Ранее сообщалось, что главным претендентом на защитника является "Торпедо".

Напомним, по итогам сезона тульский "Арсенал" занял последнее место в РПЛ и отправляется лигой ниже. В обратном направлении проследует "Торпедо", занявшее первое место в ФНЛ.


Смольников
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