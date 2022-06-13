"Да, так и есть, мистер Комппер уже должен быть в России", - цитирует Дурна "РБ Спорт".
Напомним, этой зимой "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль, который возглавлял команду с октября прошлого года. После его ухода исполнять обязанности главного тренера стал Марвин Комппер. Ранее специалист занимал пост ассистента главного тренера в немецком "Дуйсбурге". Впоследствии "Локомотив" объявил, что главным тренером клуба назначен экс-тренер вратарей Заур Хапов, но Комппер продолжит готовить команду к матчам.
Под руководством Комппера "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Агент Комппера: Марвин уже должен быть в России
Агент Ахмад Дурн, представляющий интересы главного тренера "Локомотива" Марвина Комппера, заявил, что его клиент должен был уже вернуться в Россию после отдыха.
Фото: ФК "Локомотив"