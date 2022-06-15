"Многие будут смеяться, но сейчас для меня деньги — второстепенный момент. Может, через 10 лет я скажу иначе, но пока это так. Я допускаю вариант, что между "Зенитом" и условным "Брюгге" я бы сейчас выбрал второе", - приводит слова Щетинина Sport24.
Кирилл Щетинин является воспитанником "Локомотива". В 2019-м году он перебрался в систему "Зенита". Летом прошлого года "Ростов" арендовал полузащитника сине-бело-голубых с правом выкупа. В конце сезона ростовчане активировали эту опцию и приобрели Щетинина на полноценной основе.
В нынешнем сезоне Щетинин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 750 тысяч евро.
Щетинин: между "Зенитом" и условным "Брюгге" я бы сейчас выбрал второе. Деньги для меня - второстепенный момент
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о том, как относится к возможному переезду в Европу.
Фото: ФК "Ростов"