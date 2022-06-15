- Я об этом ничего не знаю, - передает слова Кержакова Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что после расставания с "Нижним Новгородом" 39-летний Александр Кержаков с высокой вероятностью возглавит астраханский "Волгарь". Сегодня утром официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" сообщил об уходе главного тренера Александра Кержакова, под руководством которого волжане в своем дебютном сезоне в РПЛ заняли 11 место.
"Пари Нижний Новгород" объявил об уходе Кержакова и его тренерского штаба
Источник назвал следующий клуб Кержакова после ухода из "Нижнего Новгорода"
Кержаков отреагировал на информацию о своем возможном назначении в "Волгарь"
Экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал, что не знает об интересе к нему со стороны астраханского "Волгаря".
Фото: РФС