"Я хорошо провел отпуск вместе с семьей, перезагрузился и готов теперь играть в футбол. Конечно, у нас есть цели на этот сезон. Мы будем бороться за чемпионство", - заявил футболист ТАСС.
По итогам предыдущего сезона "Локомотив" стал шестой командой Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники" записали себе в актив 48 баллов в 30-ти встречах, а в матче заключительного тура одержали победу над "Крыльями Советов" (1:0).
Керк – о целях "Локомотива" на сезон: мы будем бороться за чемпионство в РПЛ
Форвард "Локомотива" Джирано Керк высказался о целях москвичей на следующий сезон.
Фото: РПЛ