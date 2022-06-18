Кавазашвили – о Зиньковском: хватит ли у него характера заиграть в "Спартаке"?

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно слухов о переходе в команду полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.
Фото: Getty Images
"Зиньковский может оказаться очень полезным для "Спартака". Главный вопрос, хватит ли у него характера, чтобы заиграть в такой команде. Если хватит нахальства играть и не обращать внимания ни на что, то он может заменить Бакаева", - цитирует ветерана красно-белых "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский уже подписал соглашение со "Спартаком". В московском коллективе слухи опровергли. Позднее сообщалось, что клуб заключит контракт с футболистом после того, как он в ближайшее время пройдет медосмотр.

Зиньковский пополнил состав "Крыльев Советов" в январе 2019-го года. В минувшем сезоне полузащитник с девятью передачами в 30-ти матчах стал лучшим ассистентом Российской Премьер-лиги.


Зиньковский Крылья Советов Спартак Кавазашвили
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