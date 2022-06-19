- Этот игрок мне нравится. Яркий, очень техничный: может и обыграть, и пас отдать. Думаю, в "Спартаке" он приживется. Будет ли он новым Цымбаларем? Это было бы замечательно! Цымбаларь - кумир целого поколения спартаковских болельщиков. Будем надеяться, что Зиньковский сможет проявить себя так же ярко, - приводит слова Жукова Matchtv.ru.
Ранее появилась информация, что 26-летний левый атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский может подписать контракт с московским "Спартаком". В прошедшем сезоне на счету Зиньковского 32 матча во всех турнирах за самарский клуб, 4 забитых мяча и 11 голевых передач.
Источник: Зиньковский в ближайшее время официально перейдет в "Спартак" - он проходит медосмотр
Зиньковский отказался от комментариев о возможности перехода в "Спартак"
А. Жуков: надеюсь, что Зиньковский сможет проявить себя в "Спартаке" так же ярко, как Цымбаларь
Первый зампредседателя Госдумы и почетный президент ОКР Александр Жуков высказал мнение о возможном переходе в "Спартак" атакующего полузащитника "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.
Фото: ПФК "Крылья Советов"