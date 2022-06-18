"Пока ничего не комментирую", - заявил 26-летний футболист "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский в ближайшее время официально станет игроком красно-белых. Сообщалось, что сегодня полузащитник проходит медосмотр перед подписанием контракта с москвичами.
Зиньковский стал лучшим ассистентом минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги – он записал себе в актив 9 голевых передач, приняв участие во всех 30-ти играх первенства. Также футболист 4 раза поразил ворота соперника.
Зиньковский отказался от комментариев о возможности перехода в "Спартак"
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский отказался от комментариев относительно слухов о переходе в "Спартак".
Фото: РПЛ