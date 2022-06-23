Медведев: "Зенит" не делал предложение "Крыльям" по Зиньковскому

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику "Крыльев Советов" Антону Зиньковскому.
Фото: РПЛ
"Интересовался ли "Зенит" Зиньковским этим летом? Нет. Информация, что мы делали предложение "Крыльям Советов" по этому игроку, не соответствует действительности", - цитирует Медведева Sport24.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Зиньковский уже проходит медосмотр перед трансфером в "Спартак". В ближайшее время ожидается официальное подтверждение трансфера.

Зиньковский перешел в "Крылья Советов" в январе 2019 года. Сейчас портал Transfemarkt оценивает его рыночную стоимость в 3,5 млн евро.

В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. В декабре прошлого года полузащитник заключил новый контракт с самарцами сроком до конца 2023 года.


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