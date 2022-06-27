В "Роторе" есть серьезная конкретная задача. Долгосрочный контракт и перспектива работы с командой в РПЛ. Выйти в РПЛ за несколько лет? Да, в ближайшей перспективе. Сейчас надо решать задачу выхода в ФНЛ. Безусловно, хотелось, чтобы команда с таким стадионом и такой историей осталась в ФНЛ, но что есть, то есть", - цитирует Стукалова "РБ Спорт".
Напомним, "Ротор" сегодня официально объявил, что главным тренером команды стал Алексей Стукалов. Последним местом работы специалиста была "Уфа", которая по итогам сезона покинула РПЛ, уступив в стыковых матчах "Оренбургу" (2:2; 1:2). После завершения сезона Стукалов покинул "Уфу" расторгнув контракт по соглашению сторон.
"Ротор" в следующем сезоне должен выступать во второй лиге (ранее ФНЛ-2) после вылета из Первой лиги (ранее ФНЛ).
Стукалов: в "Роторе" стоит задача в ближайшей перспективе выйти в РПЛ
Новый главный тренер "Ротор" Алексей Стукалов рассказал о целях команды на ближайшие сезоны.
Фото: ФК "Ротор"