Ранее появилась информация, что у "Спартака" может смениться владелец. Сообщалось, что клуб может выкупить компания Evraz, главным акционером которой является Роман Абрамович.
"Evraz не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов", - приводит заявление пресс-службы компании РБК Спорт.
Также недавно стало известно, что Леонид Федун покинул пост вице-президента "Лукойла", однако нынешний президент "Спартака" заявил, что несмотря на это продолжит участвовать в жизни клуба.
"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
Evraz Абрамовича прокомментировал информацию о приобретении "Спартака"
Пресс-служба компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский бизнесмен Роман Абрамович, отреагировала на информацию о возможной покупке московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"