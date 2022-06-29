- Я еще за полгода знал, что меня не продлят. Хотя я забил 12 мячей, а у Рифата и Леши Миранчука было по 10. Видимо, не нравился руководству. Просто передали через агента, что через полгода на выход. Потом уже через третьих людей узнал - агент не тот. Молодые игроки "Локо" должны были работать только с одним агентом. Из-за этого многие парни покинули клуб. Плюс тогда в "Локомотиве" сделали ставку на легионеров - может, решили, что своя молодежь им особо не нужна, - передает слова Чуканова Sport24.
26-летний полузащитник волгоградского "Ротора" Андреа Чуканов в период с апреля 2013 года по август 2015 года выступал за молодежную команду московского "Локомотива", до этого игрок находился в системе подмосковных "Химок". После ухода от "железнодорожников" Чуканов выступал за "Тюмень", "Оренбург" и московский "Велес", с июля 2021 года атакующий хавбек является игроком "Ротора". В прошедшем сезоне на счету футболиста 35 матчей за волгоградцев во всех турнирах, 10 забитых голов и 5 результативных передач.
Чуканов: в "Локо" молодые игроки должны были работать только с одним агентом, из-за этого многие покинули клуб
Полузащитник "Ротора" Андреа Чуканов рассказал о ситуации в молодежной команде московского "Локомотива" в 2015 году.
Фото: ФК "Локомотив"