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Сарвели рассказал об адаптации в "Сочи"

Новичок "Сочи" Владислав Сарвели поведал, как проходит его адаптация в новом клубе.
Фото: ФК "Сочи"
"Я практически освоился. Потихоньку привыкаю. Сейчас новый этап в жизни, который нужно преодолеть. Футбольная карьера из этого и состоит. Только у единиц получается играть в одном клубе долгое время. Сейчас я двигаюсь дальше. Новый тренер — новый вызов для меня", - цитирует Сарвели "Чемпионат".

Напомним, 24 июня "Сочи" объявил о переходе Владислава Сарвели из "Крыльев Советов". Футболист подписал контракт до 2025 года. Он будет выступать за сочинцев под 11-м номером.

Форвард является воспитанником академии "Чертаново". В завершившемся сезоне в активе Сарвели 29 матчей в РПЛ, в которых он отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,8 млн евро.


Сочи Сарвели
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