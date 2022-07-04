Сегодня, 4 июля, в России стартовал процесс оформления Fan ID. Система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы, сообщают журналисты и болельщики. Все заявки на получение Fan ID отклоняются.
"Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек сегодня пошли попробовать пройти регистрацию. Один человек только прошел, а исполнительный директор уже 10 раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим", - сказал Иванов.
Отметим, что на "Екатеринбург Арене" Fan ID будет введен с начала сезона-2022/23.
"Урал" два стартовых тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) проведет в гостях - екатеринбургский клуб сыграет с ЦСКА и "Оренбургом". Первый домашний матч на своей арене "шмели" проведут 29 июля против "Краснодара" в третьем туре чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
Президент "Урала": исполнительный директор клуба уже десять раз отправил фотографию для Fan ID
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, как проходит процесс оформления Fan ID в екатеринбургском клубе.
Фото: ФК "Урал"