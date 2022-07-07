"Тренировки стали тяжелее. Сборы прошли тяжелее. Для молодого игрока это только на пользу… цели на следующий сезон? У нас есть одна цель — чемпионство. Как можно больше побеждать и стать чемпионами", - цитирует футболиста "СЭ".
ЦСКА завершил минувший сезон на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Под руководством Алексея Березуцкого коллектив набрал 50 очков в 30-ти матчах. В рамках Кубка России "армейцы" добрались до четвертьфинальной стадии, где уступили "Спартаку".
Багринцев: у ЦСКА одна цель на сезон - чемпионство
19-летний полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев поделился мнением о цели ЦСКА на предстоящий сезон в РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА