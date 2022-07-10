Напомним, Фассон перешел в "Локо" этим летом, подписав со столичным клубом контракт до 2026 года.
"Почему выбрал "Локомотив"? Это отличная возможность для развития футбольной карьеры. РПЛ - чемпионат европейского уровня. К тому же "Локомотив" - дружелюбная команда для иностранцев, многие легионеры здесь играли здорово", - сказал Фассон.
Фассон является воспитанником академии "Сан Паулу". Предыдущим клубом бразильца был "Атлетико Паранаэнсе", за который он выступал с 2021 года.
"Локомотив" сегодня сыграл вничью с "Динамо" в товарищеском матче (3:3). 17 июля "железнодорожники" проведут первый официальный матч - в 1-м туре РПЛ "Локо" на своем поле примет "Пари НН".
Источник: Чемпионат
Бразилец Фассон объяснил свой переход в "Локомотив"
Новичок "Локомотива" защитник Лукас Фассон рассказал, почему он принял предложение "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"