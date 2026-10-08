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Тренерский штаб Юрана признан лучшим в сентябре

Объявлен лучший тренерский штаб ФНЛ по итогам месяца.
Фото: ФК "Урал"
Тренерский штаб "Урала" во главе с Сергеем Юраном признан лучшим в сентябре по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба Первой лиги.

По итогам минувшего месяца екатеринбургская команда провела четыре матча в чемпионате, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью. Разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок составила +4 (6:2).

После 12 туров "шмели" набрали 25 очков и идут вторыми в турнирной таблице.

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