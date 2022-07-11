По данным источника, сейчас Игнатьев прибыл на базу "Локомотива", чтобы пройти просмотр. Клуб должен определиться с решением, подписывать ли форварда, в ближайшие дни.
Последним клубом Ивана Игнатьева был "Рубин". В конце июня казанцы объявили, что договорились с футболистом о расторжении контракта по согласию сторон. Вторую половину прошедшего сезона Иван провел в "Крыльях Советов", где сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего на счету Игнатьева в завершившемся сезоне 15 выходов на поле и один гол.
В этом году Игнатьеву исполнилось 23 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: Иван Игнатьев проходит просмотр в "Локомотиве"
Нападающий Иван Игнатьев может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: РПЛ