"Гаттузо (главный тренер "Валенсии" - прим.) звонил Баринову? Вполне допускаю. Знаю, что Баринов был в шорт-листе и у предыдущего тренера "Валенсии". Надо спрашивать у клуба. К стороне футболиста никто не обращался", - цитирует Банатина "СЭ".
Напомним, в апреле этого года появилась информация, что зимой "Валенсия" проявляла интерес к подписанию Баринова. Сообщалось, что испанский клуб может вернуться к кандидатуре полузащитника сборной России в летнее трансферное окно. После этого у клуба сменился главный тренер - вместо Пепе Бордаласа "летучих мышей" возглавил Дженнаро Гаттузо.
Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года.
Агент: знаю, что Баринов был в шорт-листе предыдущего тренера "Валенсии"
Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, отреагировал на информацию об интересе "Валенсии" к его клиенту.
Фото: РПЛ