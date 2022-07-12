Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления. Предыдущее соглашение истекло в мае 2022 года.
Защитник Дмитрий Каптилович является воспитанником ПФК ЦСКА. На протяжении прошлого сезона выступал за молодёжную команду "армейцев". Провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом.
По итогам чемпионата ЦСКА набрал 50 очков и занял пятое место в таблице. После окончания сезона тренеры ЦСКА Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий покинули клуб. Их пост занял Владимир Федотов.
Источник: "Чемпионат"
ЦСКА продлил контракт с воспитанником клуба
"Красно-синие" продлили трудовое соглашение с Дмитрием Каптиловичем.
Фото: Metaratings