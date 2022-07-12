"Парма" и ПФК ЦСКА согласовали переход 27-летнего футболиста. "Армейцы" должны были заплатить за полузащитника 5 миллионов евро, но семья игрока отказалась переезжать в Россию и выступила против перехода в российский чемпионат.
В прошлом сезоне Сиприен выступал за "Нант" на правах аренды. Вилан провёл за французский клуб 29 матчей. Отличился в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. ЦСКА откроет чемпионат игрой против "Урала".
По итогам прошлого розыгрыша "красно-синие" заработали 50 очков и заняли 5 место в турнирной таблице.
Источник: "Metaratings"
Источник: переход Сиприена в ЦСКА на грани срыва
Полузащитник "Пармы" Вилан Сиприен не сможет продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: Transfermarkt