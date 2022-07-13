"У нас один легионер, Ларсен, не приехал из Норвегии. Какая цель на предстоящий сезон? Это 8-12-е место. Есть ли игроки травмированные после сборов? Нет, все прошло хорошо", — сказал Измайлов.
В прошлом сезоне "Нижний Новгород" набрал 33 очка и занял 11 место в турнирной таблице.
После окончания сезона-2021/2022 без объяснения причин главный тренер Александр Кержаков покинул команду. На его пост был назначен главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.
Сезон-2022/2023 стартует 15 июля. Новгородцы начнут чемпионат 17 июля в Москве игрой против "Локомотива".
Перед началом сезона "Нижний Новгород" переименовался в "Пари НН".
Источник: "Спорт-Экспресс"
В "Нижнем Новгороде" рассказали о состоянии команды перед новым сезоном
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов оценил готовность клуба к сезону-2022/2023.
Фото: ФК "Пари НН"