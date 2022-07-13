"Мы надеемся решить этот вопрос быстрее. В Европе только открылось трансферное окно. В России оно будет открыто до начала сентября. Я ничего не планирую, тут все зависит не только от меня", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что 21-летний нападающий может перейти в один из клубов чемпионата Португалии – в услугах футболиста заинтересован "Маритиму". Газизов, комментируя эти слухи, заявил, что у Агаларова также есть варианты с продолжением карьеры в Турции и Бельгии.
В "Уфе" ответили на вопрос, когда прояснится ситуация с будущим Агаларова
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с будущим форварда Гамида Агаларова.
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