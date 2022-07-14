"Настрой на "Спартак" всегда одинаковый. Мы должны показать хорошую игру и победить. Не сказал бы, что "Спартак" самый принципиальный соперник для "Ахмата". У нас каждый соперник принципиальный", — цитирует функционера "СЭ".
"Ахмат" примет на своем поле "Спартак" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги – встреча пройдет 16 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Ранее красно-белые потерпели поражение от "Зенита" в матче за Суперкубок страны (0:4)
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров – о матче со "Спартаком": мы должны победить
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"