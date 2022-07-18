По данным источника, бразильские футболисты уже находятся в Санкт-Петербурге и прошли медицинский осмотр.
Ранее в СМИ сообщалось, что они вылетели в Россию.
Иван и Мантуан стали частью сделки по аренде форварда Юри Алберто из "Зенита" в "Коринтианс". Следующий сезон они проведут в питерском коллективе.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Иван и Мантуан прошли медосмотр в "Зените"
Вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, которые перешли в "Зенит" на правах аренды из "Коринтианса", прошли медосмотр.
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