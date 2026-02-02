Матчи Скрыть

Смородская объяснила, почему Батракову рано быть капитаном "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала назначение вратаря Антона Митрюшкина новым капитаном команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Полузащитнику Алексею Батракову, которого назначили одним из вице-капитанов, еще рано доверять капитанскую повязку, считает Смородская.

"Если голосовала команда, значит, в Митрюшкина верят. Со стороны неправильно судить, кто должен быть капитаном, это нужно делать из раздевалки.
Батракову еще рано быть капитаном, ему надо поднабраться опыта коммуникации с людьми",
— отметила Смородская в беседе с "Советским спортом".

Еще одним вице-капитаном "Локомотива" стал мексиканский защитник команды Сесар Монтес.

Антон Митрюшкин во второй части сезона 2024/2025 выиграл конкуренцию у Ильи Лантратова и стал основным голкипером "Локо". В первой части сезона 2025/2026 он провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в 4 из которых отыграл на ноль. В остальных 13 поединках Митрюшкин пропустил 21 мяч.

"Локомотив" по итогам 18 туров с 37 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

