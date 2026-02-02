Смородская объяснила, почему Батракову рано быть капитаном "Локомотива"

"Если голосовала команда, значит, в Митрюшкина верят. Со стороны неправильно судить, кто должен быть капитаном, это нужно делать из раздевалки.
Батракову еще рано быть капитаном, ему надо поднабраться опыта коммуникации с людьми",— отметила Смородская в беседе с "Советским спортом".
Еще одним вице-капитаном "Локомотива" стал мексиканский защитник команды Сесар Монтес.
Антон Митрюшкин во второй части сезона 2024/2025 выиграл конкуренцию у Ильи Лантратова и стал основным голкипером "Локо". В первой части сезона 2025/2026 он провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в 4 из которых отыграл на ноль. В остальных 13 поединках Митрюшкин пропустил 21 мяч.
"Локомотив" по итогам 18 туров с 37 очками занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.