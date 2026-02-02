Кафанов отметил игру Сафонова за "ПСЖ"

"Матвей снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча.
Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея, и теряла, когда неудачно играл Шевалье.
Следующий матч "ПСЖ" проведет с "Марселем". С учетом важности и силы соперника место в воротах парижан в этом поединке должен занять Сафонов", — передает слова Кафанова "Спорт-Экспресс".
В матче 20 тура Лиги 1 со "Страсбуром" (2:1) Матвей Сафонов отразил пенальти на 20-й минуте при счете 0:0, а по итогам встречи был признан ее лучшим игроком. Всего в текущем сезоне в активе Сафонова на данный момент — 6 игр, 2 из которых на ноль, и 5 пропущенных мячей.
"ПСЖ" с 48 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. Матч команды с "Марселем" (3-е место, 39 очков) состоится в воскресенье, 8 февраля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало — в 22:45 мск.