"За счёт чего обыгрывать тот же "Сочи"? С каждой командой можно играть. Просто нужно грамотнее распоряжаться своими моментами, а ещё не терять мячи в простых ситуациях", - сказал Енин.
Напомним, в первом туре РПЛ "Торпедо" встречалось с "Сочи". Сочинский клуб одолел москвичей со счётом 3:1. Игра проходила на "Арене Химки" 17 июля в 15:00 по московскому времени.
"Торпедо" вернулось в элитный чемпионат России спустя 15 лет отсутствия в нём.
Источник: "Чемпионат"
Полузащитник "Торпедо" Иван Енин рассказал, как обыгрывать команды уровня "Сочи"
Полузащитник московского "Торпедо" Иван Енин дал комментарий после первого тура "Мир РПЛ".
Фото: ФК "Торпедо"