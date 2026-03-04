Мостовой назвал лучшего нападающего РПЛ за последние 10 лет

- Кордоба - лучший форвард РПЛ за последние 10 лет. Любой тренер мечтает иметь в составе такого игрока. Он и забьёт, и отдаст, и за мяч наверху зацепится - идеальный нападающий, - передаёт слова Мостового "Советский спорт".
Форвард выступает за "Краснодар" с лета 2021 года, когда перешёл из берлинской "Герты". За это время он провёл за южный клуб 141 матч, в которых отметился 70 забитыми мячами и 33 результативными передачами.
Команда из Краснодара возглавляет таблицу РПЛ, имея в копилке 43 очка. Следом идёт "Зенит", набравший на одно очко меньше. "Краснодар" в следующем туре сыграет против "Рубина".