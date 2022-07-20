"Мойзес в ЦСКА? Переговоры идут. Сам футболист подтвердил, что есть предложение от ЦСКА… Сторонам остаётся только договориться, но, скорее всего, игрок перейдёт в ЦСКА...
Адольфо Гайч может перейти в "Интернасьонале"? Знаю, что аргентинский агент Гайча активно ищет клуб для него… Я не исключаю, что ЦСКА и "Интернасьонал" договорятся и Мойзес с Гайчем войдут в сделку", - цитирует журналиста Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА договорился о трансфере Мойзеса из "Интернасьонала" - отмечается, что речь идет об аренде бразильского футболиста с правом выкупа, сумма сделки составляет предположительно 2 миллиона евро.
ЦСКА в первом матче начавшегося сезона Российской Премьер-лиги переиграл "Урал", забив два безответных мяча – 2:0. После первого тура чемпионата страны подопечные Владимира Федотова делят первое место с "Крыльями Советов" и "Сочи".
Журналист Алейшо: ЦСКА и "Интернасьонал" могут договориться, что Гайч войдет в сделку по Мойзесу
Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал слухи о переговорах ЦСКА с "Интернасьоналом" по трансферу защитника Мойзеса.
Фото: РПЛ