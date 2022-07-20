Напомним, сегодня петербургский клуб объявил о продлении контракта с бразильцем до конца сезона-2026/27.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Венделу со стороны "Фламенго", а также нескольких английских клубов.
"Это важное продление. Рад, что слухи про переходы в Европу или Латинскую Америку потеряли все основания под собой.
Что касается его зарплаты, отвечу просто: у наших игроков есть базовая зарплата плюс бонусная система, которую мы вводим для всех - и для россиян, и для иностранцев. В совокупности для Вендела и для других футболистов это дает справедливую оценку его роли в команде и создает достаточно стимулов для эффективной и результативной игры", - цитирует Медведева РИА Новости.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из "Спортинга". В общей сложности за "Зенит" полузащитник провел 57 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Предыдущее соглашение Вендела с сине-бело-голубыми было рассчитано до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.
В текущем сезоне на счету бразильца 2 игры и 2 гола - Вендел забивал в ворота "Спартака" (4:0) в Суперкубке и "Химок" (1:1) в Российской Премьер-лиге.
"Это важное продление". Медведев - о новом контракте Вендела с "Зенитом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал продление контракта с полузащитником Венделом.
Фото: ФК "Зенит"