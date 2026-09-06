Миронов прокомментировал победу "Ростова" над "Факелом"

Алексей Миронов рассказал, что помогло "Ростову" прибавить после перерыва и добиться победы над "Факелом".

Фото: ФК "Ростов"

- Ну я, наверное, не буду оценивать. Видно, в студии оценили. Спасибо огромное тому, кто оценивал и кто назвал лучшим игроком матча. Мне, правда, очень приятно. Для этого мы играем в футбол. Игра, первый тайм, как говорили в перерыве, чуть-чуть не было где-то завершения в атакующем плане. Тяжеловато было, но в перерыве Джонни дал понять, что мы играем не в свой футбол и не в свою игру. Поэтому вышли заряженные, мотивированные, забили три мяча и победили, - сказал Миронов в эфире "Матч ТВ".