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Кисляк отреагировал на слухи о трансфере в "Бешикташ"

Матвей Кисляк заявил, что ему неизвестно о конкретном предложении "Бешикташа" по его трансферу.
Фото: РПЛ
Полузащитник ЦСКА переадресовал вопрос о возможных переговорах руководству московского клуба.

- Не знаю, честно. [Генеральный директор ЦСКА] Роман Бабаев отвечал на этот вопрос, - передаёт слова Кисляка "Матч ТВ".

Ранее СМИ сообщали об интересе "Бешикташа" к 21-летнему футболисту. При этом в ЦСКА опровергали информацию о предложении в размере 30 миллионов евро и заявляли, что ведут переговоры с представителем Кисляка о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Кисляк провёл восемь матчей за армейцев во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. ЦСКА после семи туров РПЛ набрал 15 очков и занимает второе место.

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