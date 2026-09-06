Кисляк отреагировал на слухи о трансфере в "Бешикташ"

- Не знаю, честно. [Генеральный директор ЦСКА] Роман Бабаев отвечал на этот вопрос, - передаёт слова Кисляка "Матч ТВ".
Ранее СМИ сообщали об интересе "Бешикташа" к 21-летнему футболисту. При этом в ЦСКА опровергали информацию о предложении в размере 30 миллионов евро и заявляли, что ведут переговоры с представителем Кисляка о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Кисляк провёл восемь матчей за армейцев во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. ЦСКА после семи туров РПЛ набрал 15 очков и занимает второе место.