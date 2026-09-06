Семак высказался о возможном уходе Энрике из "Зенита"

- Думаю, большинство информации не соответствует действительности. О переговорах может больше сказать руководство клуба, были ли разговоры. Насколько понимаю, их было немного. Трансферное окно в Европе закрылось. Думаю, мало изменений будет, - цитирует тренера "Матч ТВ".
В седьмом туре чемпионата России "Зенит" на своём поле уступил ЦСКА со счётом 1:2. Петербуржцы набрали 12 очков и занимают четвёртое место в таблице.
Следующую встречу команда Семака проведёт 12 сентября дома против "Локомотива".