Батчи намекнул на предвзятое отношение судей к "Краснодару"

- Нарушений было много. И ни один игрок "Крыльев" не получил за это ни одной жёлтой карточки. Это говорит об отношении судей к "Краснодару", - цитирует Батчи Metaratings.
В Самаре "Краснодар" вёл 2:0 после голов Джона Кордобы и Батчи, однако во втором тайме Амар Рахманович оформил дубль и принёс хозяевам ничью - 2:2.
Для команды Мурада Мусаева это первая потеря очков после шести побед подряд в РПЛ. Краснодарцы набрали 19 баллов и продолжают лидировать в чемпионате. 13 сентября "Краснодар" примет "Акрон".