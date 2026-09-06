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Батчи намекнул на предвзятое отношение судей к "Краснодару"

Жоау Батчи остался недоволен работой арбитра в матче "Краснодара" с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Краснодар"
Вингер обратил внимание на большое количество нарушений со стороны самарской команды и отсутствие предупреждений.

- Нарушений было много. И ни один игрок "Крыльев" не получил за это ни одной жёлтой карточки. Это говорит об отношении судей к "Краснодару", - цитирует Батчи Metaratings.

В Самаре "Краснодар" вёл 2:0 после голов Джона Кордобы и Батчи, однако во втором тайме Амар Рахманович оформил дубль и принёс хозяевам ничью - 2:2.

Для команды Мурада Мусаева это первая потеря очков после шести побед подряд в РПЛ. Краснодарцы набрали 19 баллов и продолжают лидировать в чемпионате. 13 сентября "Краснодар" примет "Акрон".

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