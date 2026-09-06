Дуглас Сантос назвал причину поражения "Зенита" от ЦСКА

- Что сегодня произошло? Объяснить поражение всегда сложно. Мы задавали темп с первой до последней минуты. Но, думаю, позволили эмоциям слишком сильно взять над нами верх. Если бы мы проявили чуть больше самообладания, то могли бы сыграть вничью. Конечно, это не то, чего мы хотели - мы хотели победы, - передаёт слова футболиста "Спорт-Экспресс".
ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. После семи туров армейцы с 15 очками поднялись на второе место, а "Зенит" с 12 баллами опустился на четвёртую строчку. В следующем туре петербуржцы примут "Локомотив", ЦСКА сыграет дома с "Рубином".