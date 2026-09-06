Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
15:00
КАМАЗНе начат

Дуглас Сантос назвал причину поражения "Зенита" от ЦСКА

Дуглас Сантос назвал эмоции одной из причин поражения "Зенита" от ЦСКА в седьмом туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник петербуржцев считает, что команде не хватило самообладания, хотя она старалась контролировать игру.

- Что сегодня произошло? Объяснить поражение всегда сложно. Мы задавали темп с первой до последней минуты. Но, думаю, позволили эмоциям слишком сильно взять над нами верх. Если бы мы проявили чуть больше самообладания, то могли бы сыграть вничью. Конечно, это не то, чего мы хотели - мы хотели победы, - передаёт слова футболиста "Спорт-Экспресс".

ЦСКА выиграл в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. После семи туров армейцы с 15 очками поднялись на второе место, а "Зенит" с 12 баллами опустился на четвёртую строчку. В следующем туре петербуржцы примут "Локомотив", ЦСКА сыграет дома с "Рубином".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится