"Не считая меня и нашего спортивного директора, вся команда была сформирована из местных, воронежских, специалистов.
Я сторонник того, чтобы в нынешних санкционных, непростых экономических условиях делать упор на наших ребят. Большинство иностранцев уехали. Так что, если так можно выразиться, мы в тренде… Это инициатива, пожелание, обоснованное финансовым положением клуба", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Факел" в начавшемся сезоне играет в Российской Премьер-лиге – команда из Воронежа заработала прямую путевку в элитный дивизион, заняв второе место в таблице минувшего розыгрыша Первой лиги.
Подопечные Олега Василенко набрали первые очки в стартовом туре РПЛ – сыграли вничью с "Краснодаром" (2:2). Позднее "Факел" потерпел поражение от "Ахмата" - 1:2. Воронежцы располагаются на 12-м месте в таблице чемпионата страны.
Асхабадзе: в нынешних условиях надо делать упор на наших ребят – "Факел" в тренде
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о подборе игроков и персонала клуба.
Фото: ФК "Факел"