Агент воспитанника "Локомотива" прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к вратарю

- До меня такой информации не доходило, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.
Может, Даниил есть в списках "Спартака", но мне об этом неизвестно, - приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" следит за Даниилом Худяковым, который выступает за австрийский "Штурм", но на данный момент красно-белых устраивает связка Максименко - Помазун.
Даниил Худяков выступает за австрийский "Штурм" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 8 матей, пропустил 10 мячей и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Ранее голкипер был игроком московского "Локомотива", воспитанником которого он и является.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 700 тысяч евро, его контракт с австрийским клубом истекает в июне 2028 года.