Агент воспитанника "Локомотива" прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к вратарю

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера "Штурма Даниила Худякова, высказался об интересе "Спартака" к своему клиенту.
Фото: Global Look Press
По словам Кузьмичева, у него нет информации об интересе красно-белых к Худякову.

- До меня такой информации не доходило, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть.

Может, Даниил есть в списках "Спартака", но мне об этом неизвестно, - приводит слова Кузьмичева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" следит за Даниилом Худяковым, который выступает за австрийский "Штурм", но на данный момент красно-белых устраивает связка Максименко - Помазун.

Даниил Худяков выступает за австрийский "Штурм" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 8 матей, пропустил 10 мячей и сохранил ворота "сухими" в 4 встречах. Ранее голкипер был игроком московского "Локомотива", воспитанником которого он и является.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего россиянина в 700 тысяч евро, его контракт с австрийским клубом истекает в июне 2028 года.

