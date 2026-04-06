Мостовой ответил, может ли "Спартак" попасть в топ-3 РПЛ

- Считаю, что "Спартаку" очень даже по силам оказаться в тройке по итогам сезона. У команды Карседо все для этого есть. Игроки у "Спартака" высочайшего уровня.
Думаю, состав команды не уступает тому же "Краснодару", "Зениту" тоже не уступает. До третьего места всего три очка — все возможно, - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес.
По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе и отстает от "железнодорожников", которые располагаются на третьей строчке, на три очка.