Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

Мостовой ответил, может ли "Спартак" попасть в топ-3 РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил шансы московского "Спартака" на попадание в топ-3 РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Мостового, "Спартаку" по силам попасть в топ-3 чемпионата России по итогам сезона.

- Считаю, что "Спартаку" очень даже по силам оказаться в тройке по итогам сезона. У команды Карседо все для этого есть. Игроки у "Спартака" высочайшего уровня.

Думаю, состав команды не уступает тому же "Краснодару", "Зениту" тоже не уступает. До третьего места всего три очка — все возможно, - цитирует Мостового "РБ Спорт".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Эсекьель Барко (пенальти) и Пабло Солари, в составе гостей - Сесар Монтес.

По итогам 23 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом в своем активе и отстает от "железнодорожников", которые располагаются на третьей строчке, на три очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится