Дзюба - о судействе: не надо нас убивать

- Давайте честно: с "Ахматом" был офсайд. С "Оренбургом" не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь.
Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально, - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
В 23 туре Российской Премьер-Лиги тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил ЦСКА со счетом 1:2. Артем Дзюба реализовал пенальти, а в компенсированное время забил второй мяч, который был отменен после видеопросмотра - главный арбитр зафиксировал нарушение правил на Игоре Акинфееве со стороны Дзюбы. Ранее арбитры отменили забитые мячи форварда в ворота грозненского "Ахмата" и "Оренбурга".
По итогам 23 сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками в своем активе.