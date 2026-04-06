Семин объяснил прогресс Александра Соболева

- Наверное, Соболев понял. Также у него большое старание в матчах, где он забивает.
Соболев понял, что только голы ему дадут большее количество матчей, потому что в других компонентах он уступает конкуренцию, - цитирует Семина "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" Джона Дурана - арендное соглашение рассчитано на полгода, за него заплатили около 3 миллионов евро.
В текущем сезоне Александр Соболев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 набранным баллом и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.