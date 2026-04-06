Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
ТорпедоНе начат

Семин объяснил прогресс Александра Соболева

Российский тренер Юрий Семин высказался о прогрессе форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семина, Соболев понял, что только голы гарантируют ему место в составе.

- Наверное, Соболев понял. Также у него большое старание в матчах, где он забивает.
Соболев понял, что только голы ему дадут большее количество матчей, потому что в других компонентах он уступает конкуренцию, - цитирует Семина "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" арендовал у саудовского "Аль-Насра" Джона Дурана - арендное соглашение рассчитано на полгода, за него заплатили около 3 миллионов евро.

В текущем сезоне Александр Соболев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи. По итогам 23 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 набранным баллом и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится