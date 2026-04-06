Мостовой: "Спартак" выиграл по делу, но будут споры о судействе

- Считаю, что "Спартак" выиграл по делу. До игры я и говорил, что будет именно такой счет.
Понятно, что удаление сломало игру, и "Локомотиву" было тяжело сдерживать натиск красно-белых вдесятером. Грустно, что эту игру будут обсуждать в контексте судейства — спорные моменты были в этом матче, - цитирует Мостового "РБ Спорт".
В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1. Гостям удалось открыть счет благодаря Сесару Монтесу, замкнувшему подачу с углового. Красно-белые во втором тайме ответили двумя забитыми мячами - Эсекьель Барко реализовал пенальти, а Пабло Солари забил после подачи Романа Зобнина с фланга.
Отметим, что команда Михаила Галактионова играла в меньшинстве с 73 минуты - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов. По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в своем активе, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 44 набранными очками.