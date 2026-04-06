Коршунов ответил, кто смотрелся интереснее в матче "Спартак" - "Локомотив"

Экс-игрок "Спартака" Анатолий Коршунов высказался о победе красно-белых над "Локомотивом" (2:1) в 23 туре РПЛ.
По словам Коршунова, красно-белые смотрелись интереснее, а Барко был лучшим на поле в игре с "Локомотивом".

- Добились успеха красно-белые за счёт большого желания и воли к победе. Да и в целом спартаковцы смотрелись интереснее — в движении, в контроле мяча.

Результат, считаю, по игре. Все футболисты "Спартака" — молодцы, а Барко вообще выложился на 110%. Ну и наш капитан Зобнин тоже был в полном порядке, - цитирует Коршунова "Матч ТВ".

В 23 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" со счетом 2:1. Гостям удалось открыть счет благодаря Сесару Монтесу, замкнувшему подачу с углового. Красно-белые во втором тайме ответили двумя забитыми мячами - Эсекьель Барко реализовал пенальти, а Пабло Солари забил после подачи Романа Зобнина с фланга.

Отметим, что команда Михаила Галактионова играла в меньшинстве с 73 минуты - вторую желтую карточку получил центральный защитник Евгений Морозов. По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 41 баллом в своем активе, "железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 44 набранными очками.

