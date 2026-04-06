Тюкавин высказался об изменениях при игре в атаке с приходом Гусева

Ролан Саныч просто отпустил ситуацию — в том плане, где мы должны располагаться на чужой половине поля: в свободном порядке, использовать свои лучшие качества. Он дает свободу действий, - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московское "Динамо" объявило об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера, наставником команды стал Ролан Гусев, соглашение с которым рассчитано до конца текущего сезона.
По итогам 23 сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31 набранным баллом в своем активе.