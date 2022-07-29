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Агент рассказал, действительно ли Мендес выкупил свой контракт у "Эспаньолы" ради перехода в ЦСКА

Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новобранца ЦСКА Виктора Мендеса, высказался об информации о том, что футболист самостоятельно выкупил свой контракт у "Унион Эспаньолы".
Фото: ПФК ЦСКА
"Виктор не выкупал сам себя у "Эспаньолы" — это был полноценный трансфер между клубами", - цитирует агента "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Мендесу потребуется самостоятельно выкупить свой контракт у "Унион Эспаньолы", чтобы перейти в ЦСКА. Сообщалось, что руководство чилийского клуба не хотело продавать игрока в Россию.

ЦСКА объявил о подписании Мендеса днем ранее. Позднее стало известно, что состав "армейцев" пополнил еще один полузащитник – Саша Зделар.


Мендес ЦСКА
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