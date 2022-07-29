"Виктор не выкупал сам себя у "Эспаньолы" — это был полноценный трансфер между клубами", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Мендесу потребуется самостоятельно выкупить свой контракт у "Унион Эспаньолы", чтобы перейти в ЦСКА. Сообщалось, что руководство чилийского клуба не хотело продавать игрока в Россию.
ЦСКА объявил о подписании Мендеса днем ранее. Позднее стало известно, что состав "армейцев" пополнил еще один полузащитник – Саша Зделар.
Агент рассказал, действительно ли Мендес выкупил свой контракт у "Эспаньолы" ради перехода в ЦСКА
Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы новобранца ЦСКА Виктора Мендеса, высказался об информации о том, что футболист самостоятельно выкупил свой контракт у "Унион Эспаньолы".
Фото: ПФК ЦСКА