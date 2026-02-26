"Интересно посмотреть на новых игроков "Зенита". Семин поделился ожиданиями от матча с "Балтикой"

"В этом матче у каждого есть свои козыри: у "Балтики" - самоотдача, хорошая тактическая подготовка, а "Зенит" очень сильный индивидуально.
Как раз в этом матче будет интересно посмотреть на новых игроков питерцев: как их вписали в состав и в каком физическом состоянии они подошли к возобновлению чемпионата", - сказал Семин.
Завтра, 27 февраля, матчем 19-го тура, в котором "Зенит" примет у себя дома калининградскую "Балтику", стартует вторая часть текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, этой зимой состав сине-бело-голубых пополнили защитник Игорь Дивеев, хавбек Джон Джон и форвард Джон Дуран.
Источник: "СЭ"