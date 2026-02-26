Мостовой: шестое место для такой команды, как "Спартак", вполне нормально

Фото: ФК "Спартак"

"У " Спартака " каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год. Шестое место в турнирной таблице для такой команды, как "Спартак", вполне нормально, ничего в этом нет", - цитирует Мостового "СЭ"

"Спартак" набрал 29 очков по итогам 18 осенних туров и завершил первую часть чемпионата на шестом месте в турнирной таблице. От призовой тройки московская команда отстает на восемь баллов, а от первой строчки - на 11.Весеннюю часть Российской Премьер-Лиги красно-белые начнут 1 марта выездной встречей 19-го тура против "Сочи".