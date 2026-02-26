Игрок ЦСКА назвал главное отличие Челестини от Николича

"Эмоциональность. Марко мог скрыть, доволен он или нет, а если недоволен Фабио, ты об этом узнаешь через несколько секунд. Плюс Челестини очень детально подходит к стандартам, особенно сейчас, когда в его штабе появился Паоло, специалист по ним", - ответил Лукин.
Фабио Челестини сменил Марко Николича на посту главного тренера московского ЦСКА летом 2025 года. Действующий контракт со специалистом из Швейцарии подписан по схеме "2+1". Поду руководством Николича "армейцы" выиграли Кубок России, а при Челестини - Суперкубок страны.
Осеннюю часть РПЛ команда Челестини завершила на 4-м месте в турнирной таблице. Красно-синие набрали 36 очков и на 4 балла отстают от первой строчки.
Источник: "Спортс"