Талалаев раскрыл, сколько игроков могли покинуть "Балтику" зимой

"Весь клуб провел большую работу, чтобы удержать наших лидеров. У нас были предложения на семерых игроков.
Клубы уже письма присылали, мне звонили узнавать человеческие качества: как игрок ведет себя в тренировочном процессе и быту", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
В минувшее зимнее трансферное окно "Балтика" продала двух своих игроков. Крайний полузащитник Владислав Саусь перешел в стан московского "Спартака", а атакующий хавбек Сергей Пряхин присоединился к грозненскому "Ахмату".
"Балтика" финишировала пятой по итогам первой части чемпионата России. В эту пятницу, 27 февраля, команда Андрея Талалаева сыграет в 19-м туре РПЛ против "Зенита".