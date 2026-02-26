Талалаев раскрыл, сколько игроков могли покинуть "Балтику" зимой

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился информацией о том, сколько футболистов зимой получили предложения от других клубов.

"Весь клуб провел большую работу, чтобы удержать наших лидеров. У нас были предложения на семерых игроков.

Клубы уже письма присылали, мне звонили узнавать человеческие качества: как игрок ведет себя в тренировочном процессе и быту", - цитирует Талалаева



В минувшее зимнее трансферное окно "Балтика" продала двух своих игроков. Крайний полузащитник Владислав Саусь перешел в стан московского "



"Балтика" финишировала пятой по итогам первой части чемпионата России. В эту пятницу, 27 февраля, команда Андрея Талалаева сыграет в 19-м туре РПЛ против "Зенита".